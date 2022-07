Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra. Ein Unbekannter begab sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Mittwochnachmittag (27.07.), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, unberechtigt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Graben". Anschließend entwendete der Langfinger eine noch unbekannte Menge Bargeld aus einer Geldbörse und flüchtete. Ein Zeuge kann den Mann als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß mit schlanker Statur und kurzen, dunklen Haaren beschreiben. Zur Tatzeit trug er ein hellblaues Hemd und eine dunkle Jeans. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Cornberg. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-PS 301 eines grünen 1er Golf entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum im Grundweg im Ortsteil Königswald. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell