Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Außenspiegel abgetreten

Dudenhofen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden an zwei Fahrzeugen, die in der Mozartstraße bzw. in der Iggelheimer Straße geparkt waren, die Außenspiegel abgetreten. Hierdurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweis 500 Euro. Inwieweit diese Beschädigungen mit der Sachbeschädigung der Holzmännchen in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich der Iggelheimer Sraße und der Mozartstraße beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

