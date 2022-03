Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Diebstahlsserie in Bargstedt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Bargstedt in der Sommerstraße zu einer Serie von Diebstählen gekommen.

Unbekannte hatten dort mehrere Grundstücke betreten und unter anderem eine Schubkarre, eine Säge, eine Schaufel sowie einen Satz Reifen mit SEAT-Alufelgen entwendet.

Der angerichtete Schaden wird hier auf über 1.000 Euro geschätzt.

Nach Zeugenaussagen war in dem Wohngebiet ein Mercedes-Sprinter aufgefallen, der sich langsam durch die Straßen bewegt und dessen Insassen sich dort in verdächtiger Weise umgesehen haben. Auch eine verdächtige Person mit einem Rucksack war in dem Gebiet von Anwohnern gesehen worden.

Ob diese Beobachtungen mit den Diebstählen zusammenhängen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Harsefelder Polizei.

Die Beamten suchen jetzt weitere Geschädigte bzw. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-88260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell