Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Einbrecher trifft auf Schlafenden - Täter flüchtet in unbekannte Richtung, Polizei hält Drängler auf der Autobahn an - Opfer gesucht

Stade (ots)

1. Unbekannter Einbrecher trifft auf Schlafenden - Täter flüchtet in unbekannte Richtung

Am gestrigen späten Abend gegen kurz nach 23:00 h ist in Grundoldendorf ein bisher unbekannter Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Schlafzimmer eines dortigen Wohnhauses eingestiegen. Der dort schlafende Geschädigte wurde dann durch das Licht einer Taschenlampe geweckt und konnte den Hausnotruf auslösen. Der Einbrecher trat sofort die Flucht an ohne etwas erbeutet zu haben. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

2. Polizei hält Drängler auf der Autobahn an - Opfer gesucht

Am vergangenen Donnerstag, den 17.03. kam es gegen 17:15 h auf der Autobahn 26 in Fahrtrichtung Stade zu einem Vorfall für den die Polizei jetzt das Opfer sucht.

Ein 56-jähriger Mercedesfahrer aus der Samtgemeinde Fredenbeck war zu der Zeit zwischen den Anschlussstellen Dollern und Stade-Ost mehrfach sehr dicht auf das Heck einer bisher unbekannten Autofahrerin bzw. eines bisher unbekannten Autofahrers mit einem Kleinwagen aufgefahren, um diese zum Spurwechsel zu nötigen.

Zusätzlich hatte er dann noch zweimal rechts zum Überholen angesetzt, dies dann aber jeweils abgebrochen.

Polizeibeamte, die den Vorfall beobachteten konnten den Verursacher dann schließlich an der Einfahrt zum Stader Airbus-Werk stoppen und einer Kontrolle unterziehen.

Gegen ihn wird jetzt wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt,

Das bisher unbekannte Opfer setzte seine Fahrt.

Die Ermittler des Stader Fachkommissariats für Verkehrssachen suchen nun die Fahrerin bzw. den Fahrer des betroffenen Kleinwagens. Diese/r wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

