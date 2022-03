Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Grünstreifen und 17 Bäume in Stade beschädigt, Einbrecher in Sauensieker Freibad, Unbekannte besprühen Schulgebäude in Buxtehude, Sechs Betroffene unter Drogen oder Alkohol am Steuer/Lenker erwischt

1. Unbekannter beschädigt Grünstreifen und 17 Bäume in Stade - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, hat ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch, den 09.03. zwischen 07:00 h und 16:00 h in der Frommholdstraße in Stade erheblichen Sachschaden angerichtet. Vermutlich mit einem LKW wurden in einem dortigen Grünstreifen tiefe Fahrspuren hinterlassen und dabei insgesamt 17 Bäume beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 34.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können oder die sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Unbekannter Einbrecher in Sauensieker Freibad

Ein bisher unbekannter Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag über den Zaun auf das Gelände des Freibades in Sauensiek gelangt und hat dann dort das Kassenhaus aufgebrochen. Im Inneren wurden die Schränke durchwühlt. Offenbar ohne Beute musste der Unbekannte anschließend wieder abziehen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 100 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240

3. Unbekannte besprühen Schulgebäude in Buxtehude

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buxtehude in der Berliner Straße und im Torfweg mehrere Schulgebäude und Schulcontainer mit den Schriftzügen "Fck Putin", "Fck Cops", Fck Ptn" sowie dem Zeichen für Anarchie (A im Kreis) in schwarzer, silberner und goldener Sprühfarbe beschmiert. Der durch diese Dachbeschädigung angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Farbschmierereien in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

4. Sechs Betroffene unter Drogen oder Alkohol am Steuer/Lenker erwischt

Am Wochenende sind den Beamtinnen und Beamter der Polizei im Landkreis sechs Betroffene, die unter Drogen oder Alkohol am Steuer bzw. Lenker unterwegs waren, ins Netz gegangen.

Am Freitagmorgen gegen 10:45 h wurde in Himmelpforten ein 36-jähriger BMW-Fahrer gestoppt, der eine Atemalkoholkonzentration von 0,20 Promille hatte. Das ist zwar noch keine Trunkenheitsfahrt, allerdings war der BMW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Diese war ihm bereits nach einer Fahrt unter Alkohol 02.03. abgenommen worden.

In der Nacht zu Samstag gegen 03:30 h wurde in Buxtehude ein 34-jähriger Passatfahrer gestoppt. Bei ihm konnte eine Atemalkoholkonzentration von ca. 2,1 Promille gemessen werden.

Am Samstag um 13:40 h wurde ebenfalls in Buxtehude dann ein 28-jähriger Polofahrer kontrolliert. Bei ihm stellten die Beamten dann eine Beeinflussung durch berauschende Mittel fest und es wurde ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogen am Steuer eingeleitet.

Um 17:50 h fiel den Polizisten in Mittelnkirchen ein 21-jähriger Fahrradfahrer auf, bei dem dann bei der anschließenden Verkehrskontrolle Atemalkohol von fast 2 Promille gemessen werden konnte.

In der Nacht zu Sonntag gegen 03:25 h ging dann noch ein 61-jähriger Mercedesfahrer in Stade ins Netz der Beamten. Hier pustete der Autofahrer einen Wert von über 2,1 Promille. Und gegen 04:15 h konnte eine Streifenwagenbesatzung in Ahlerstedt schließlich noch einen 22-jähriger Traktorfahrer anhalten, der offenbar ebenfalls unter Alkohol am Steuer unterwegs war. Hier würden über 1,85 Promille Atemalkohol festgestellt.

Die Fahrer mussten sich einer Blutprobe unterziehen und ihre Führerscheine wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogen oder Alkohol im Straßenverkehr laufen jetzt an. Die Betroffenen müssen nun anschließend mit entsprechenden Bußgelder und Fahrverboten rechnen.

Die Kontrollen der Polizei zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der damit verbundenen Senkung der Unfallzahlen mit verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern werden laufend fortgesetzt.

