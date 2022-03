Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehuder Polizei sucht Unfallzeugen, Einbrecher in Buxtehuder Zahnarztpraxis

Stade (ots)

1. Buxtehuder Polizei sucht Unfallzeugen

Am Sonntag, den 13.03. ist es in den frühen Morgenstunden gegen 06:25 h in Buxtehude in der Apensener Straße zu einem Unfall gekommen, für den die Ermittler jetzt Zeugen suchen.

Ein 51-jähriger Fahrer eines Audi A5-Cabriolet ist zu dem Zeitpunkt aus dem Schlangenweg gekommen und auf die Apensener Straße in Richtung Innenstadt abgebogen.

Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden 40-jährigen Fahrer eines VW-Transporters Beide Fahrzeuge prallten zusammen und wurden erheblich beschädigt.

Zur Aufklärung des Unfallhergangs suchen die Ermittler jetzt einen bisher unbekannten Autofahrer, der zu der Zeit an der dortigen Fußgängerampel gehalten hatte und den Unfall beobachtet haben könnte.

Dieser werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

2. Einbrecher in Buxtehuder Zahnarztpraxis

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Buxtehude in der Parkstraße nach dem Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten einer dortigen Zahnarztpraxis eingestiegen und haben dann dort das Innere durchsucht.

Mit einer dabei entdeckten Geldkassette konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt flüchteten.

Die geleerte Kassette wurde am Donnerstagmorgen von einer aufmerksamen Anwohnerin in einer Mülltonne in der Wiesenstraße aufgefunden.

Der insgesamt angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

