Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 20-jähriger Autofahrer prallt im dichten Nebel in Kehdingen gegen einen Baum, Streifenwagen kommt bei Einsatzfahrt von der Straße ab und prallt in Garagenwand

Stade (ots)

1. 20-jähriger Autofahrer prallt im dichten Nebel in Kehdingen gegen einen Baum

Am heutigen frühen Morgen gegen kurz vor 05:30 h ist es in Oederquart-Kajedeich zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 20-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde.

Der junge Mann war zu der Zeit mit einem Firmenwagen in Richtung Süderende unterwegs. Vermutlich aufgrund des starken Nebels verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam auf der schmalen Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 20-Jährige konnte noch selbst den Notruf absetzen, war aber in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von den alarmierten Feuerwehrleuten aus den Ortswehren aus Oederquart und Freiburg befreit werden.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

An seinem VW-Caddy entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Streifenwagen kommt bei Einsatzfahrt von der Straße ab und prallt in Garagenwand

Auf dem Weg zum einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ist am heutigen frühen Morgen gegen kurz nach 05:50 h in Assel ein Streifenwagen der Stader Polizei von der Straße abgekommen und in eine Garage geprallt.

Die Beamten waren zu der Zeit mit Blaulicht und Einsatzhorn in Richtung Oederquart unterwegs. In der Ortsmitte Assel hatte der 42-jährige Fahrer dann aus bisher ungeklärter Ursache im dichten Nebel die Kontrolle über seinen VW-Bus verloren. Der Streifenwagen kam am Eingang der dortigen Rechts-Links-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr weiter über einen Parkplatz und prallte zunächst gegen die Scheibe eines ehemaligen Einzelhandelsgeschäfts und dann schließlich gegen eine Garage.

Dabei wurde der VW-Bus total beschädigt und auch die Garage trug erheblich Schäden davon.

Der Fahrer blieb unverletzt, sein 27-jähriger Kollege erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich im Stader Elbeklinikum untersucht.

Die Feuerwehr Assel wurde alarmiert, die Feuerwehrleute stützten die beschädigte Garage vorsorglich ab, um einen Einsturz zu verhindern.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell