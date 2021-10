Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Festnahme nach Zeugenhinweis im Mittelweg + Handydieb auf frischer Tat ertappt + In Gegenverkehr geraten + Von der Fahrbahn abgekommen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 20.10.2021:

Gießen: Festnahme nach Zeugenhinweis im Mittelweg

Ein 26 - Jähriger wurde am frühen Mittwochmorgen im Mittelweg in Gießen festgenommen. Sehr hilfreich dabei war der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen. Der Hinweisgeber hatte kurz nach Mitternacht mitbekommen, wie die männliche Person dort offenbar in mehrere geparkte PKW schaute. Nach dem Ausbaldowern schlug der bis dahin unbekannte Mann mit einem sogenannten Nothammer eine Scheibe eines Suzuki Swift ein. Die Streife war wenig später am Tatort und nahm den algerischen Asylbewerber in der Nähe des Suzuki fest. Offenbar hatte er sich bei der Tat verletzt und nichts aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Bei den Ermittlungen stellte es sich heraus, dass der polizeibekannte Verdächtige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Dier Ermittlungen gegen den Mann dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Beide Kennzeichen weg

Im Holbeinring haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmittag die beiden Schilder GI-J9006 entwendet. Die Kennzeichen befanden sich an einem silberfarbenen Audi. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mit Jacken geflüchtet

In der Bahnhofstraße in Gießen hat ein Unbekannter gleich zwei Jacken entwendet. Der Dieb hatte am Dienstag, gegen 17.00 Uhr, ein Bekleidungsgeschäft betreten und sich zwei Jacken mit in die Umkleidekabine genommen. Dort schnitt er die Etiketten ab und zog die Jacken an. Seine Jacke, die er zuvor trug, gab er einer anderen männlichen Person. Anschließend flüchteten der Dieb und sein Begleiter. Eine Zeugin hatte das Geschehen mitbekommen und hielt den mutmaßlichen Ladendieb fest. Er konnte sich losreißen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter soll, aufgrund seiner Stimme, möglicherweise aus Osteuropa stammen und etwa 165 Zentimeter groß sein. Er soll eine dunkle Kappe getragen und dunkle Haare haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Handydieb auf frischer Tat ertappt

Offenbar mit einer Schere hat ein 33 - Jähriger am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, die Sicherung eines Handys durchtrennt. Der mutmaßliche Dieb, ein Asylbewerber aus Algerien, hatte dann das Smartphone in dem Einkaufszentrum in der Neustadt eingesteckt und flüchtete. Ein Detektiv hatte die Tat mitbekommen und hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Wurden die Radmuttern gelockert?

Im Industriegebiet in Großen-Buseck haben Unbekannte offenbar an einem Rad eines Opel Astra die Radmuttern gelockert. Unbekannte hatten am letzten Freitag (15.10.2021) in der Edekastraße offenbar die Schrauben des linken Vorderrades gelockert. Glücklicherweise bemerkte der Fahrer dies rechtzeitig. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mit Faust ins Gesicht geschlagen

Ein 15 - Jähriger hat am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, Berliner Platz mehrfach eine Faust ins Gesicht bekommen. Er stand an einem Geldautomaten, als der Unbekannte ihn niederstreckte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in der Marburger Straße

3.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Maserati nach einer Unfallflucht am Dienstag (19.Oktober) in der Marburger Straße. Der blaue Levante stand zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 79. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses am hinteren, linken Radkasten beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Ampel touchiert

Am Mittwoch (20.Oktober) gegen 10.00 Uhr befuhr ein Unbekannter in einem LKW mit Anhänger die Ludwigstraße und beabsichtigte in die Grüninger Straße abzubiegen. Dabei touchierte der Unbekannte mit seinem Anhänger die auf dem Gehweg angebrachte Ampel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Straßenlaterne angefahren

Zwischen Dienstag (12.Oktober) 10.00 Uhr und Samstag (16.Oktober) 10.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne in der Ringstraße. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B457/Lich: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Am Dienstag (19.Oktober) gegen 14.30 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Nidda in einem Mazda die Bundesstraße 457 von Nidda nach Gießen. Zwischen Lich und Fernwald kam der Mazda-Fahrerin ein LKW entgegen und ein hinter dem LKW fahrender Unbekannter setzte plötzlich zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 20-Jährige nach rechts aus und streifte die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Auf Parkplatz BMW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Freitag (08.Oktober) zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Schwimmbad" in Hausen einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen X1 zurückkam, war dieser an der Frontstoßstange beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 960 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A485/Langgöns: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 42-jähriger Mann aus Langgöns in einem Seat und ein 33-jähriger Mann aus Gießen in einem Mazda befuhren hintereinander den Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Langgöns auf der Bundesautobahn 485 von Gießen kommend. Als der Seat-Fahrer im Einmündungsbereich bremste, bemerkte der Mazda-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.050 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A45/Linden: Wildunfall

Mittwochnacht (20.Oktober) gegen 03.20 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann in einem Bentley die Bundesautobahn 45 in Richtung Frankfurt als plötzlich ein Wildtier auf die Fahrbahn lief. Der Bentley-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Gießen: Zusammenstoß bei Spurwechsel

Am Dienstag (19.Oktober) gegen 21.55 Uhr stand eine 20-jährige Frau in einem Daimler auf dem linken Fahrstreifen der Bleichstraße und ein 36-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem Audi auf dem rechten Fahrstreifen vor einer roten Ampel. Beide beabsichtigten nach links in die Südanlage abzubiegen. Als die Ampel grün zeigte fuhren beide los. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte die Daimler-Fahrerin auf die rechte Fahrspur. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Audi. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Opel touchiert und weggefahren

Ein zunächst Unbekannter fuhr am Dienstag (19.Oktober) gegen 13.40 Uhr von einem Parkplatz in die Grünberger Straße ein. Dabei streifte der Unbekannte im Vorbeifahren in Höhe der Hausnummer 87 einen geparkten Opel und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 25-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: In Gegenverkehr geraten

Am Dienstag (19.Oktober) gegen 12.30 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann in einem Ford auf der Landstraße 3047 von Heuchelheim in Richtung Autobahn 480. Aus bislang unerklärlichen Gründen kam der Ford-Fahrer von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 55-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 29-jährige Frau aus Gießen in einem Mazda befuhr am Mittwoch (20.Oktober) gegen 10.00 Uhr die Ausfahrt der Bundesstraße 49 von Wetzlar kommend in Richtung Klein-Linden. Aufgrund von nasser Fahrbahn kam die Mazda-Fahrerin von der Straße ab und überfuhr zwei Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

