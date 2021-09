Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Diebstahl aus Garage; hochwertiges E-Bike entwendet; Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots)

Keine Skrupel hatte offenbar ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag, zwischen 16.45 -18.30 Uhr, in eine Garage in der Straße "Am Mühlrain" einzudringen und ein hochwertiges E-Bike der Marke Giant, Typ Explore 0 Pro, Farbe braun, im Wert von nahezu 5.000.- Euro zu stehlen.

Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge während des Tatzeitraumes, aber auch davor, aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell