POL-STD: Schausteller-Wohnwagen aufgebrochen, Unbekannte brechen erneut Pumpstation in Drochtersen auf, Unbekannte zerstören Reifen von Radlader

1. Schausteller-Wohnwagen aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, den 12.03. und Dienstag, den 22.03. haben sich bisher unbekannte Täter in Drochtersen in der Straße Gehrden Unbekannte auf ein dortiges Parkplatzgelände begeben und bei zwei dort abgestellten Schausteller-Wohnwagen Fenster aufgebrochen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnte nach derzeitigen Stand der Ermittlungen Bargeld und ein Fernseher erbeutet werden.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

2. Unbekannte brechen erneut Pumpstation in Drochtersen auf

Unbekannte haben vermutlich am Sonntag, den 20.03. in Drochtersen in der Fleetstraße erneut die dortige Pumpstation in Höhe der Gauensieker Wettern aufgebrochen und dann im Inneren die Pumpen von Dauer- auf Handbetrieb umgestellt.

Ob die Pumpen dabei Schaden genommen haben, konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Eine gleiche Tat hatte es bereits am 25.02. gegeben (wir berichteten).

Der angerichtete Sachschaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

3. Unbekannte zerstören Reifen von Radlader

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 17.03., 08:00 h und Dienstagmorgen, 08:00 h in Neuenkirchen in der Dorfstraße bei einem dort auf einer Baustelle abgestellten Radlader einen Reifen aufgeschlitzt und so einen Sachschaden von ca. 500 Euro verursacht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

