POL-PDNW: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...wurde ein 16-Jähriger aus Lambrecht/Pfalz mit seinem Kleinkraftrad am 07.04.2022 um 20:00 Uhr durch Beamte der Polizei Neustadt in der Exterstraße in 67433 Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades besaß. Des Weiteren kam hinzu, dass im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Heranwachsenden Auffälligkeiten festgestellten werden, welche auf zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf THC, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Heranwachsende muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

