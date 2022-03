Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Rollerfahrer nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Mittwochabend fuhr ein noch Unbekannter mit einem olivgrünen Roller im Bereich der Ooser Bahnhofstraße. Eine Polizeistreife fuhr dem Rollerfahrer gegen 18:30 Uhr hinterher, um diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer beschleunigte und lenkte sein Zweirad in Richtung der Rheinstraße. Auf Höhe einer Tankstelle wendete er und fuhr wieder in Richtung Ooser Leo. Er flüchtete weiter in die Sinzheim Straße und kollidierte hierbei mit einem VW-Fahrer, welcher ordnungsgemäß in den Kreisverkehr einfuhr. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter in Richtung Wörthböschel-Park auf einen dortigen Schotterweg entlang der Oos.An einer Brücke kam er zu Fall, schob sein Fahrzeug und sprang wieder auf, um weiterzufahren. Am Ende der Brücke fuhr er Richtung Schwarzwaldstraße, wo sich seine Spur verlor. Bei dem Roller soll es sich offenbar um ein Modell "Piaggio Tyhoos" gehandelt haben, der vorne einen rechteckigen Scheinwerfer hatte. Der jüngere Fahrer trug dunkle, schwarz/olivfarbene unauffällige Kleidung, einen schwarzen Helm und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

