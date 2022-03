Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal, Kambach - Flächenbrand

Schuttertal, Kambach (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde kurz vor 15 Uhr ein Brand in Kambach gemeldet. Ein größerer Flächenbrand am Hang, welcher sich in Richtung Wald ausbreitete, konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Ob es zwischen dem Feuer und einem im Dorf angetroffenen Mann einen Zusammenhang gibt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

