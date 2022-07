Daun (ots) - Eine Streife der Polizeiinspektion Daun kontrollierte am Samstag gegen 19.10 Uhr in der Brunnenstraße in Gerolstein einen PKW. Die Beamten staunten nicht schlecht. Am Steuer saß ein 15-jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun, Beifahrer war ein 13-jähriger aus Gerolstein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Halter des PKW, Bruder des 15-jährigen ...

