POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Frau im Auto mit mehreren Faustschlägen traktiert - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.06.2022, gegen 07.30 Uhr, soll eine 29-jährige Frau von einer 52-jährigen Frau mehrere Faustschläge in das Gesicht bekommen haben. Die 29-Jährige saß wohl in der Straße Hasenrichte mit geöffnetem Fenster in ihrem Auto, als die 52-jährige Bekannte an die Fahrertür herangetreten sein soll und durch das geöffnete Fenster der 29-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen habe. Die 52-Jährige habe dabei sehr laut geschrien. Vielleicht ist dadurch jemand auf den Vorfall aufmerksam geworden. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefon 07624 98900 (24 h) entgegen.

