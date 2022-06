POL-FR: St.Blasien/Todtmoos: Suche nach vermisster Wanderin wird in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY - ungelöst" ausgestrahlt

Freiburg (ots) - In einer Gewahrsamszelle der Polizei geendet hat die Flucht eines 34-Jährigen am 22.06.2022 in Freiburg. Er soll zur Mittagszeit am selben Tag in einer Bankfiliale in der Innenstadt einer Frau Bargeld aus der Hand entrissen haben. Daraufhin sei der Mann zu Fuß in Richtung Colombipark geflüchtet. Er konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ...

mehr