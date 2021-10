Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision mit Satellitenschüssel

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Vermutlich mit einem größeren Fahrzeug wurde in der Turnerstraße an einem Haus eine Satellitenschüssel beschädigt. Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr fiel der betroffenen Hausbesitzerin auf, dass an ihrem Anwesen die Satellitenschüssel, die auf Höhe des 2. OG hängt, beschädigt wurde. Kurze Zeit vorher hatte sie ein großes Baggerfahrzeug mit aufgestellter Baggerschaufel die Turnerstraße in Fahrtrichtung Kennelstraße entlangfahren sehen. Aufgrund der Höhe der Satellitenschüssel der Enge der Fahrbahn wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacher um ein Baustellenfahrzeug oder ähnliches handelt. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den verantwortlichen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

