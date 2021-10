Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drohne auf Autorücksitz lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben sich in einem Parkhaus in der Martin-Luther-Straße herumgetrieben. Sie suchten sich ein Fahrzeug aus, in dem sie durch die Scheibe etwas im Innenraum entdeckten, das sie haben wollten: eine Drohne. Diese lag - von außen erkennbar - auf dem Rücksitz des Pkw.

Am Montagmorgen meldete der Eigentümer der Polizei, dass unbekannte Täter bereits am Sonntag seinen Hyundai aufgebrochen haben, während dieser in dem Parkhaus abgestellt war. Demnach haben die Täter an dem Wagen zwischen 17.30 und 22.15 Uhr eine Scheibe eingeschlagen und sich von der Rückbank die Drohne geschnappt.

Bei dem gestohlenen Gerät handelt es sich um eine Drohne der Marke Rocon, Modell Bugs 3. Der Sachschaden - inklusive der zerstörten Scheibe - liegt bei insgesamt mehreren hundert Euro. |cri

