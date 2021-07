Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Sachbeschädigung angezeigt.

Menden (ots)

Am vergangenen Freitag, 02.07.2021, gegen 23:30 Uhr, musste eine Corsafahrerin auf der Kolpingstraße verkehrsbedingt - jubelnde Tifosi nach dem Einzug ins Halbfinale - anhalten. Ein unbekannter Man sprang plötzlich in Höhe eines dortigen Eiscafes auf das Dach des Corsa und hinterließ einen Schaden. Der "Dachspringer" verschwand in der feiernden Menge.

An der Hämmerstraße versuchten unbekannte Täter in die dortige Tankstelle einzubrechen. Sie beschädigten die Außenverkleidung und die Tür an der Rückseite. Der Einbruchsversuch schlug fehl, die Tür hielt dem Ansinnen stand. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen.

