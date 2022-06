Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eigenes Fahrrad - fremdes Schloss

Kaiserlautern (ots)

Hilfe suchend hat sich ein junger Mann am Dienstagmorgen in Kaiserslautern bei der Polizei gemeldet. Er wollte gegen 8.30 Uhr in der Zollamtstraße sein Fahrrad benutzen, aber als er zu dem Platz kam, an dem er es abgestellt und verschlossen hatte, stellte der 26-Jährige fest: Irgendjemand hatte ein weiteres Fahrrad neben seinem abgestellt und die beiden Räder aneinander gekettet. Ob es sich um einen "Scherz" oder ein Versehen handelte, konnte vor Ort nicht ermittelt werden.

Da der 26-Jährige nachweisen konnte, welches der beiden Räder ihm gehört, konnten die Polizeibeamten ihm helfen, das fremde Schloss zu entfernen... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell