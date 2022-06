POL-PPWP: Wer vermisst sein Radio-Bedienteil?

Kaiserslautern (ots) - Ein Leichtverletzter und mehrere tausend Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen in der Waldstraße. Ein 26-jähriger Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem Toyota Aygo in Richtung Schalkstraße unterwegs und missachtete die Rechts-vor-links-Regel. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW Tiguan, der aus der Schalkstraße kam und in Richtung Pariser Straße fuhr. ...

mehr