POL-UL: (GP) Göppingen/Eislingen - Autos aufgebrochen

Drei aufgebrochene Autos verzeichnete die Polizei am Mittwoch und Donnerstag in Göppingen und Eislingen.

Göppingen - Zwischen 15.30 und 16.30 Uhr stand ein Audi in einer Tiefgarage in der Schützenstraße. Einem Unbekannten gelang es wohl, die Scheibe auf der Beifahrerseite herunterzudrücken. Eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche mit Geldbörse nahm er mit. In einer anderen Tiefgarage in der Fischstraße stand zwischen 17 und 19.45 Uhr ein Peugeot. Dort schlug ein Dieb eine Scheibe ein. Einen Laptop und Geldbeutel befand sich auf dem Beifahrersitz. Die klaute der Unbekannte.

Eislingen - In einer Tiefgarage in der Ulmer Straße parkte das Auto der 31-Jährigen. Vermutlich war ein Fenster an dem Fahrzeug etwas geöffnet. Dadurch konnte der Dieb wohl das Auto öffnen. Aus dem Handschuhfach fehlte ein Garagenöffner.

Die Ermittler warnen davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

