Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Einbrecher sucht in Gartenhütte nach Brauchbarem/ Fahrräder und Werkzeuge nahm ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Munderkingen mit.

Ulm (ots)

In den vergangenen Tagen muss der Täter im Fuchslochweg gewesen sein. Denn am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, stellte der Eigentümer den Einbruch fest. Ein Unbekannter brach die Tür zum Vorraum auf. Auch die Tür zur Hütte öffnete der Einbrecher mit Gewalt. Im Innern fand er vier Fahrräder, eine Säge und Getränke. Das war dem Unbekannten offensichtlich noch nicht genug und er brach eine weitere Tür zu einem Anbau auf. Dort sah der Einbrecher ein Stromaggregat. Der Täter machte die Sachen zu seiner Beute und flüchtete. Seine Spuren blieben an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Die Polizei aus Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.

