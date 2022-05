Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auf frischer Tat ertappt

Lahr (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Lahr gelang es dank eines aufmerksamen Zeugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Einbrecher festzunehmen. Kurz nach 2:30 Uhr teilte der Zeuge mit, dass er zwei Männer beobachten würde, die in eine Shisha-Bar in der Raiffeisenstraße einbrechen würden. Noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte versuchten die beiden 21- und 29-Jährigen zu flüchten. Dem Zeugen gelang es, den älteren der Beiden bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. Im Rahmen der Fahndung konnte der zweite mutmaßliche Täter in der Raiffeisenstraße angetroffen und ebenfalls festgenommen werden. Ihre Mobiltelefone wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

