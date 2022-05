Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - In den Gegenverkehr geraten

Zwei schwer verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag in Dietenheim.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr die 19-Jährige in der Zollbergstraße in Richtung Ulm. Angeblich wegen einer Spinne im Auto verlor sie die Kontrolle über ihren VW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Die 19-Jährige und der 54-jährige Ford-Fahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Beiden in umliegende Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Zur Sicherheit aller. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 0916871

