Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch in Wohnung

33104 Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

In der Zeit vom 05.12.2021 bis 10.12.2021 versuchte ein/ mehrere Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Marienloher Straße zu gelangen. Hierbei wurde eine Balkontür im rückwärtigen Bereich des Hauses versucht aufzuhebeln. In die Wohnung gelangten sie aber nicht. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell