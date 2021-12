Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierter Autofahrer landet auf dem Friedhof

Salzkotten-Scharmede (ots)

Sonntag, 12.12.2021, 01:57 Uhr

Glücklicherweise unverletzt landete ein 19-jähriger Audi Fahrer aus einem Delbrücker Ortsteil mit drei weiteren Fahrzeuginsassen auf dem Friedhof in Scharmede. Zuvor befuhr er am frühen Sonntagmorgen mit seinem Audi die Scharmeder Straße aus Wewelsburg kommend in Fahrtrichtung Delbrück. Am Ortseingang Scharmede stieß er in Höhe einer Verkehrsinsel mit dem rechten Vorderreifen gegen den Bord-stein. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Auto, durchfuhr zwischen zwei Bäumen eine Hecke und kam auf dem Friedhof in Scharmede zum Endstand. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Audi entstand wirt-schaftlicher Totalschaden. Auf dem Friedhof wurden sechs Gräber beschädigt. Das Fahrzeug musste aufwändig von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell