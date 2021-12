Polizei Paderborn

POL-PB: 2 leicht Verletzte auf der B 64

Paderborn-Benhausen, B 64 (ots)

33100 Benhausen, B 64/Einmündung Im Knick Samstag, 11.12.2021, 13:42 Uhr

Ein 25 jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem VW Polo aus Benhausen kommend die Straße im Knick, um am Ende nach links auf die B64 in Fahrtrichtung Höxter abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 20 jährigen Opel Astra-Fahrer, der auf der B64 aus Höxter kommend in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander und wurden erheblich beschädigt. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt dem St.-Johannis-Stift-Krankenhaus in Paderborn zugeführt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 11.000,-- EUR.

