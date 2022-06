Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 33-Jähriger in der Münsterstraße von Unbekannten angegriffen und verletzt

Freiburg (ots)

Einen 33-Jährigen angegriffen haben sollen drei Unbekannte am 26.06.2022 um circa 02:15 Uhr in der Münsterstraße in Freiburg. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, wurde er im Bereich Münsterplatz zunächst durch die drei männlichen Personen beleidigt und in Richtung Münsterstraße verfolgt. Dort sollen die Tatverdächtigen auf den Mann eingeschlagen haben. Der 33-Jährige wurde dabei verletzt. Erst als zwei Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden und die Polizei verständigten, sollen die Angreifer von dem Geschädigten abgelassen haben und geflüchtet sein. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

TV1: männlich, ca. 18 Jahre, untersetzte Statur, schwarzes T-Shirt und schwarze Hose, blutete leicht an der Unterlippe.

TV 2: männlich, ca. 18 Jahre, schwarze Sweatjacke mit einem etwas helleren Oberteil darunter.

TV3: männlich ca. 18 Jahre, vermutlich blaues Oberteil. Die Tatverdächtigen waren in Begleitung von zwei weiblichen, etwa 18 Jahre alten Personen mit heller Bekleidung.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

