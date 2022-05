Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Munzingen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg-Munzingen: Am Freitag, 27.05.2022, kam es in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 09:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Straße "Große Roos" in Freiburg-Munzingen. Der Geschädigte stellte seinen Motorroller auf dem Parkplatz ab und begab sich in ein anliegendes Gebäude. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, bemerkte er, dass der Roller an einer anderen Örtlichkeit als zuvor stand und zudem Beschädigungen an der rechten Seite aufwies. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Freiburg (0761-882-3100) in Verbindung zu setzen.

