POL-UN: Werne - Unbekannter bewirft Rettungswagen im Einsatz mit Steinen

Fröndenberg (ots) - Nachdem ein Fröndenberger heiße Asche in einer Mülltonne in seiner Garage entsorgte, entzündete sich diese und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der schnellen Reaktion aller Beteiligten konnte Schlimmeres verhindert werden. Lediglich die Mülltonne erlitt Schaden. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: ...

