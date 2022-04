Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Pkw auf Dach - Unfallfahrer flüchtet und stellt sich später der Polizei

Kamen (ots)

Ein 29jähriger Kamener befuhr mit dem Pkw am Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, die Heerener Straße in Richtung Kamen. Hier verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Absperrbügel und einem Baum. Durch die Wucht der Kollision landete der Wagen auf dem Dach. Zeugen konnten erkennen, wie ein männliche Person vom Unfallort zu Fuß flüchtete. Ermittlungen ergaben Hinweise auf den Flüchtenden, jedoch konnte dieser nicht aufgefunden werden. Circa drei Stunden später stellte sich der junge Mann auf einer Polizeiwache. Der Kamener gab zu, den Unfall verursacht zu haben und dabei schon erheblich alkoholisiert gewesen zu sein. Ebenfalls hätte er auch am frühen Abend Drogen konsumiert. Körperlich hat der Fahrer den Unfall glimpflich überstanden. Es kam nur zu einer leichten Verletzung an einer Hand. Die rechtlichen Folgen wiegen schwerer. Den Kamener erwartet nun ein Strafverfahren. Ihm wurden Blutproben entnommen und sein Führerschein verblieb bei der Polizei. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. An dem Baum und dem Absperrbügel entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell