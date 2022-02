Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Schuppens in Zetel-Astederfeld

Zetel (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen geriet im Zeteler Ortsteil Astederfeld, Tarbarger Landstraße ein Stallgebäude aus ungeklärter Ursache in Brand. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr aus Zetel und Neuenburg konnte ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern, das Stallgebäude wurde jedoch stark beschädigt. Drei in dem Gebäude befindliche Ziegen verendeten durch den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

