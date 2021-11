Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Zwei Verletzte Radfahrerinnen

Lippstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrerinnen kam es am Mittwoch (10. November 2021), gegen 15.05 Uhr, auf der Straße "Am Schloßpark" in Overhagen. Während eine 16-jährige Jugendliche aus Lippstadt, den für sie richtigen, rechten Radweg benutzte, kam ihr eine 31-jährige Radfahrerin aus Lippstadt, auf der für sie "falschen" Seite des Radweges entgegen, auf dem beide frontal zusammenstießen. Durch den Aufprall fielen beide zu Boden und verletzten sich leicht. Zwei Rettungsfahrzeuge brachten sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. (reh)

