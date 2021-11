Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Wohnungseinbruch im Weißdornring - Täter auf der Flucht

Erwitte (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Mittwoch (10. November 2021) ist die Polizei auf der Suche nach einem Einbrecher. Die Bewohnerin kehrte in das Haus am Weißdornring gegen 13.30 Uhr zurück, als sie verdächtige Geräusche hörte und den Einbrecher in einem Zimmer antreffen konnte. Dieser ergriff sofort die Flucht. Zuvor hatte der Flüchtige ein Fenster beschädigt und konnte so in das Haus gelangen. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete er zumindest Bargeld. Die Zeugin gab an, dass der Einbrecher eine hellblaue Jeanshose und weiße Sneakers trug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

