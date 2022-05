Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrunkener prallt mit Fahrrad gegen Fahrzeugheck und haut ab

Freiburg (ots)

Donnerstagnacht, 26.05.2022, gegen 00.20 Uhr, kam ein 44-Jähriger Radfahrer in der Schwarzwaldstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei die Fahrzeugseite eines geparkten Autos. Im weiteren Verlauf prallte er in das Heck eines weiteren Autos. Am Boden liegend wurde er von anderen Verkehrsteilnehmern gefunden. Plötzlich sei er aufgestanden, schnappte sich sein Fahrrad und flüchtete. Der Radfahrer konnte ermittelt werden und wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,4 Promille. Dies dürfte auch ursächlich für seinen Unfall gewesen sein. Durch den Sturz wurde der 44-Jährige leicht verletzt. Er verweigerte eine medizinische Versorgung. Zur Blutprobe ging es in ein Krankenhaus und danach wurde der 44-Jährige in die Obhut eines Familienmitgliedes gegeben. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

