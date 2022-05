Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: versuchter Diebstahl von Tageseinnahmen eines Vatertagshocks - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag, 26.05.2022, gegen 20.25 Uhr, die Tageseinnahmen eines Vatertagshocks aus einem Renault Kangoo zu stehlen. Der Renault Kangoo stand auf dem Parkplatz an den Isteiner Schwellen, als ein Unbekannter mit einem Nothammer das Fenster der Beifahrertür einschlug. Durch das Klirren wurde ein Zeuge aufmerksam und konnte einen Unbekannten neben der Beifahrertür des Renault Kangoo erkennen, in welchem sich die Tageseinnahmen befanden. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute, stieg in einen silber- oder graufarbenen Kleinwagen ein und fuhr davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß, schwarzer Vollbart, kräftige / stämmige Statur. Er habe ein schwarzes Basecap und ein schwarzes T-Shirt getragen. Er soll eine Sonnenbrille aufgehabt haben. An dem silber- oder graufarbenen Kleinwagen seien Französische Kennzeichenschilder angebracht gewesen. Der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon 07626 977800 (24 h) sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten und dem geflüchteten Kleinwagen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell