POL-FR: Bad Bellingen: zwei E-Bikes von Fahrradträger gestohlen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 26.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurde ein beim Schwimmbad verschlossen abgestelltes E-Bike der Marke Cube, Stereo Hybrid, in den Farben Silber und Orange gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de ...

