POL-FR: Bad Säckingen: Wieder Diebstähle aus Fahrzeugen

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmittag, 26.05.2022, kam es nach Gasgeruch in einem Haus in der Kaiserstraße in WT-Waldshut zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Gegen 15:20 Uhr hatte eine Bewohnerin Gasgeruch aus dem Keller ihres Hauses gemeldet. Auch klagte sie über Atembeschwerden. Der Rettungsdienst versorgte die Frau und die Polizei sperrte ...

