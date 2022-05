Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einsatz nach Gasgeruch in der Innenstadt von Waldshut

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 26.05.2022, kam es nach Gasgeruch in einem Haus in der Kaiserstraße in WT-Waldshut zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Gegen 15:20 Uhr hatte eine Bewohnerin Gasgeruch aus dem Keller ihres Hauses gemeldet. Auch klagte sie über Atembeschwerden. Der Rettungsdienst versorgte die Frau und die Polizei sperrte den Bereich ab, während die Feuerwehr Messungen durchführte. Diese waren alle unauffällig. Möglicherweise war für den Geruch ein in der Nachbarschaft in Betrieb genommener Gasgrill verantwortlich. Die Bewohner konnten in das Haus zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell