Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW entwendet - Unfallflucht - Mann leistet Widerstand gegen die Polizeikontrolle - Sachbeschädigung - Einbruch in Supermarkt - Einbruch in Werkzeughütte - Sonstiges

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Aufgefahren

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit übersah am Freitag, gegen 18 Uhr, eine 19-jährige VW- Fahrerin, dass ein vor ihr, von Hofherrnweiler in Richtung Westhausen, fahrender 50-jähriger Mann mit seinem BMW auf Höhe der Ausfahrt nach Affalterried seine Geschwindigkeit verringern musste. Infolgedessen fuhr sie auf den BMW auf, wobei ein Schaden von etwa 3500 Euro entstand.

Aalen: Jugendliche auf dem Dach

Am Freitag gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass drei Jugendliche auf dem Dach einer Schule gesehen wurden. In der Humboldtstraße wurden die drei Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren angetroffen, welche sich auf dem Dach befanden. Nach Angaben der Jugendlichen war ihnen langweilig, daher haben sie mit Steinen vom Dach aus versucht in ein Rohr hineinzuwerfen. Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben, nachdem sie die Steine aufgeräumt hatten.

Oberkochen: Einbruch in Werkzeughütte

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag, 19.05., 21 Uhr und Freitag 20.05., 16 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einem Gartengrundstück im Sommerweg und brachen dort eine Werkzeughütte auf. Daraus entwendeten sie mehrere Gegenstände im Wert von ca. 280 Euro. Der Schaden an der Hütte beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.

Ebnat: Einbruch in Supermarkt

Auf frischer Tat konnte ein polizeibekannter 35-Jähriger am Samstag festgenommen werden. Der junge Mann hatte sich, gegen 21 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Thurn-und Taxis-Straße verschafft und entwendete dort Alkoholika, Zigaretten und Fleisch. Er konnte kurz darauf vor dem Supermarkt von den Beamten festgenommen werden. Der 35-Jährige, der in letzter Zeit des Öfteren polizeilich in Erscheinung trat, war am Vormittag aus einer psychischen Einrichtung abgängig und wurde später von den Beamten dorthin wieder zurückgebracht.

Ellwangen: Baustellenfahrzeug beschädigt PKW

Beim Rückwärtsfahren beschädigte am Samstag, gegen 06:45 Uhr, ein Baustellenfahrzeug im Kapuzinerweg ein am Fahrbahnrand geparkten Opel eines 56-Jährigen. Hierbei entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ellwangen: Beim Wenden übersehen

Bei einem Wendemanöver entstand am Freitag ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein 34-jähriger Renault-Fahrer befuhr gegen 18:45 Uhr die L 1060 von der Hammermühle kommend. Aufgrund eines umgestürzten Baumes musste er anhalten. Beim anschließenden Wenden übersah er einen hinter ihm stehenden Audi der von einem 19-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Bopfingen: PKW entwendet

Im Zeitraum von 20.05. bis 21.05.2022 entwendeten Unbekannte ein nicht zugelassenes Fahrzeug vom Firmengelände eines Autohauses in der Nördlinger Straße. Zwischen 19 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Samstag wurde ein weißer Jeep Chrysler im Wert von etwa 40.000 Euro von einem abgeschrankten Stellplatz gegenüber dem Firmengebäude entwendet. Die Diebe verließen die Örtlichkeit über ein Weizenfeld in Richtung Nördlingen. Im weiteren Verlauf fuhren sie über einen Parkplatz auf die B29 ein und flüchteten in unbekannte Richtung. Bislang ist nicht bekannt, wie das Fahrzeug abtransportiert wurde.

Der Polizeiposten Bopfingen bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07362/96020 zu melden.

Ellwangen: Aufgefahren

Am Freitag, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Daimler die Haller Straße. An einer Ampelanlage zur Einmündung der Burgundstraße musste er anhalten. Ein ihm nachfolgender 51-jähriger Fahrer eines Dacias bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag beschädigten bislang Unbekannte in einem Kreisverkehr in der Bahnhofstraße sechs Lichter in der Form einer Flamme. Die Lichter wurden umgedrückt und aus der Verankerung gerissen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Dienstag, 17.05., 0 Uhr, bis Freitag, 20.05., 16 Uhr, vermutlich beim Rangieren, einen Suzuki einer 39-Jährigen, der auf einem Parkplatz in der Richard-Bullinger-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Mann leistet Widerstand gegen die Polizeikontrolle

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Mörikestraße leistete ein 49-jähriger Mann in der Nacht zum Samstag gegen die eingesetzte Polizeikräfte erheblichen Widerstand. Zwei Beamtinnen wurde dabei leicht verletzt. Nachdem sich am Samstag, gegen 02 Uhr, bei dem Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr ergab, sollte er einem Atemalkoholtest unterzogen werden. Da dieser nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte, sollte er zur Blutabnahme in ein Klinikum gebracht werden. Darauf reagierte der Mann sofort aggressiv und unkooperativ. Er wehrte sich gewaltsam und schlug zielgerichtet mit Händen und Füßen in Richtung der Beamten. Erst durch die Hinzuziehung mehrere Streifen konnte der Mann fixiert und mittels Handschließen geschlossen werden. Durch den Angriff des 49-Jährigen wurden zwei Beamtinnen so sehr verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzten konnten.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz den rechten Fahrstreifen auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen. Aufgrund kurzer Unachtsamkeit geriet er versehentlich auf den linken Fahrstreifen. Beim Versuch nach rechts gegenzulenken kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Grünstreifen. Hierbei kippte der, mit einem Motorrad beladene, Anhänger nach links. Hierbei wurde sowohl der Anhänger als auch das Motorrad beschädigt. Der Anhänger war anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Jagstzell: Aufgefahren

Auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl / Fichtenau und Ellwangen ereignete sich am Sonntagmittag ein Auffahrunfall. Nachdem sich gegen 13:20 Uhr der Verkehr staute, fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Toyota aufgrund Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden BMW eines 68-Jährigen auf. Der hierbei entstandene Schade beläuft sich auf ungefähr 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell