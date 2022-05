Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Widerstand, Einbruch

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr ein 24-jähriger Renault-Fahrer die BAB A6 in Richtung Nürnberg. Dabei erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte und er fuhr auf einen 56-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 24-Jährige, sowie ein 54-jähriger Beifahrer im Mercedes Sprinter leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Untermünkheim: Widerstand nach Verkehrskontrolle

Am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr wurde ein 58-jähriger Rollerfahrer in der Straße Am Berg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass der Fahrer des Motorrollers unter dem Einfluss von Alkohol stand. Als der Mann vorgab, seinen Roller auf einen Parkplatz zu schieben, setzte er sich auf diesen und ließ den Roller im Leerlauf bergab rollen. Ein 37-jähriger Polizeibeamter versuchte den 58-Jährigen zu stoppen und stellte sich ihm in den Weg. Kurz vor dem Polizeibeamten startete der Mann seinen Roller und beschleunigte. Der Polizist griff an den Roller um diesen zu stoppen. Die beiden Personen stürzten und verletzten sich dabei leicht. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme bei dem 58-jährigen Mann durchgeführt. Die Polizei hat nun entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Gaildorf: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 49-jährige Radfahrerin die Gartenstraße. Aufgrund eines aus einem Parkplatz fahrenden Pkw erschrak die Radlerin und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Bühlerzell: Motorradfahrer gestürzt

Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte ein 46-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend gegen 20 Uhr, als er die K2628 von Kammerstatt in Richtung der L1060 befuhr. Durch den Sturz verletzte er sich leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: In Wohnhaus eingebrochen

Am Freitagvormittag zwischen 09:30 Uhr und 12:40 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in der Fichtenstraße. Dort entwendete er einen Tresor in welchem Wertgegenstände gelagert waren. Durch den Einbruch verursachte der Dieb einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

