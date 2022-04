POL-PPWP: 30-Jähriger landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) - Einen Diebstahl aus seinem Auto hat ein Mann am Montag bei der Polizei angezeigt. Wie der 28-Jährige meldete, wurden aus seinem Pkw ein Rucksack gestohlen. In dem Rucksack waren ein Laptop, ein IPad, eine Tastatur und weiteres elektronisches Zubehör. Der Pkw war in in einem Innenhof in der Gerhart-Hauptmann-Straße unverschlossen abgestellt. Der oder die unbekannten Täter müssen den Rucksack zwischen Sonntag 0 Uhr und Montag 12 Uhr entwendet haben. ...

mehr