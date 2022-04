Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrerin nach Sturz bewusstlos - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Siegen (ots)

Die Polizei erhielt am 11.04.2022 Kenntnis von einem mutmaßlichen Verkehrsunfall, der am Dienstag, den 29.03.2002 stattgefunden haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 66-jährige Radfahrerin gegen 17:45 Uhr auf dem Radweg "An der Alche" in Richtung Freudenberg gefahren. Kurz nach Passieren der dortigen Minigolfanlage in Höhe eines Cafés wollte die 66-Jährige nach eigenem Bekunden nach rechts in Richtung Freudenberger Straße abbiegen. Dabei sei ihr ein anderer Radfahrer entgegengekommen und mit ihr zusammengestoßen. Sie vermutete, dass sie dieser Radfahrer übersehen habe.

Nach dem Zusammenstoß sei sie gestürzt und war kurzzeitig bewusstlos. Die Ersthelfer gingen offenbar davon aus, dass die Frau ohne Fremdeinwirkung gefallen sei und kein Verkehrsunfall vorgelegen habe, so dass ausschließlich die Rettungsleitstelle, nicht aber die Polizei alarmiert wurde.

Die Polizei hat nun nachträglich nach Bekanntwerden des Sachverhaltes die Ermittlungen aufgenommen. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

