POL-SI: Motorradfahrer nach Flucht gefasst - #polsiwi

Siegen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 07:40 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin in Siegen gekommen. Eine 63-jährige Radfahrerin befuhr die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Marienborner Straße. Als sie sich bereits im dortigen Kreisverkehr "Schleifmühlchen" befand, fuhr eine 57-jährige Opel-Fahrerin ebenfalls in den ...

mehr