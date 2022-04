Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrerin angefahren- Kreisverkehr "Schleifmühlchen" kurzfristig gesperrt #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 07:40 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin in Siegen gekommen. Eine 63-jährige Radfahrerin befuhr die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Marienborner Straße. Als sie sich bereits im dortigen Kreisverkehr "Schleifmühlchen" befand, fuhr eine 57-jährige Opel-Fahrerin ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Erkenntnissen übersah die 57-jährige Pkw-Fahrerin die Radfahrerin. Es kam zur seitlichen Kollision, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Marienborner Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Gegen die 57-Jährige ermittelt das Siegener Verkehrskommissariat wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

