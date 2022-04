POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung nach missbräuchlicher Verwendung einer geklauten EC-Karte #polsiwi

Siegen/Kreuztal (ots) - Am Dienstagmorgen (12.04.2022) ist es zu Einbrüchen in Siegen und Kreuztal gekommen. Zwischen 04:00 Uhr und 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Häuslingstraße in Siegen ein. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zum ...

