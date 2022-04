POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Titisee-Neustadt -- Geparkter Pkw durch Verkehrsunfall stark beschädigt -- Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Der Integrierten Leitstelle in Emmendingen wurde am Sonntag, dem 03.04.2022, gegen 01:45 Uhr der Vollbrand eines Kleinkraftrollers in der Elzstraße / Ecke Glottertalstraße in Denzlingen mitgeteilt. Wie sich kurz darauf herausstellte, war der Roller durch das Feuer vollständig beschädigt worden - ...

mehr