POL-FR: Landkreis Emmendingen, Denzlingen -- Vollbrand eines Rollers -- Straftat kann nicht ausgeschlossen werden -- Zeugen gesucht !!

Freiburg (ots)

Der Integrierten Leitstelle in Emmendingen wurde am Sonntag, dem 03.04.2022, gegen 01:45 Uhr der Vollbrand eines Kleinkraftrollers in der Elzstraße / Ecke Glottertalstraße in Denzlingen mitgeteilt.

Wie sich kurz darauf herausstellte, war der Roller durch das Feuer vollständig beschädigt worden - er war ausgebrannt und wurde von der ortsansässigen Feuerwehr abgelöscht. Die Brandstelle befand sich unweit des sogenannten "Erdbeerparkplatzes" und der dort befindlichen Holzhütte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fahrzeugbrand aufgenommen -- eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden. Der Brand dürfte sich zwischen 01:30 und 01:45 Uhr ereignet haben.

Zeugen werden gebeten, sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Waldkirch - 07681 40740 - oder zu den Bürozeiten beim Polizeiposten Denzlingen - 07666 93830 - zu melden.

