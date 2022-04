Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abwesenheit zum Einbruch genutzt

Kaiserslautern (ots)

Während die Bewohner nicht daheim waren, sind Diebe am Montagabend in der Carlo-Schmid-Straße in ihr Haus eingebrochen. Zwischen 08:00 Uhr und 21:30 Uhr machten sich die Täter an einem Fenster des Anwesens zu schaffen. Sie brachen es gewaltsam auf und drangen in das Gebäude ein. Die Einbrecher durchsuchten offensichtlich jeden Raum. Sie stahlen Bargeld. Mit ihrer Beute machten sie sich unerkannt auf und davon. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind am Montag Personen oder Fahrzeuge im Uni-Wohngebiet aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell